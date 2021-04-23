شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يهنئ السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية «فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة قنا وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء داعين المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وسيادتكم بخير».

وأكد محافظ قنا على اعتزاز وفخر الشعب المصري بما ضربه أبناء القوات المسلحة من أروع الأمثلة في التضحيات فداءً لتراب الوطن، وبما حققوه من بطولات لاستعادة سيناء الحبيبة، مؤكداً أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب والسلام التي شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم.

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.