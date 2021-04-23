شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الأوقاف بأنها ستنهي على الفور خدمة أي من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره في واجبه الوظيفي بما يمكن أي شخص أو جماعة من إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام بأي من المساجد أو ملحقاتها، كما أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها .

ويعقد د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا موسعا اليوم مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم .

واختتمت الأوقاف: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .