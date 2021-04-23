شكرا لقرائتكم خبر عن كبري شركات السياحة تبدأ التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية استعدادا لعودة الروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من مسؤولي كبريات الشركات السياحية الأجنبية العاملة بالبحر الأحمر، توقيع تعاقدات واتفاقات مع مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة لحجز أكبر عدد من الغرف بداية من شهر مايو المقبل استعداد لاستئناف الحركة السياحية من روسيا بعد الاتصال الذي تم اليوم الجمعة بين الرئيسين السيسي وبوتين، استئناف الحركة السياحية للمنتجعات المصرية.

وأكد سيد الجابري مدير إحدى المجموعات السياحية التي تعمل وكيلا لإحدى الشركات السياحية العالمية بروسيا، أن هناك اتصالات تمت الأيام الماضية بضرورة الاستعداد والتجهيز لعود السياحة الروسبة والبدء في تجهيز الفنادق وزيادة عدد الغرف في الفترة المقبلة حيث تمثل السباحية الروسية أكبر مورد للسياحة بالبحر الاحمر قبل سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 .

وقال سعيد حسن مدير إحدى الشركات السياحية التي تعمل بالسوق الروسي أن قرار استئناف الرحلات من روسيا مرتبط بوجود قرار برفع حظر الطيران على الرحلات الشارتر إلى مصر، وأضاف، أنهم تواصلوا مع الشركة الروسية وتم اخبارهم بالاستعداد في وقت لصدور قرار استئناف الرحلات للبحر الأحمر وذلك في أقرب وقت.

وتوقع محمود عرفة مدير احدي الشركات السياحية الأجنبية التي تعمل مع أكبر شركات السياحة بروسيا أن عودة الرحلات الروسية سيكون قريبا لعدم قدرة القطاع السياحي سواء شركات السياحة أو الطيران على تحمل خسائر وقف حركة الطيران العارض والمنتظم مع تركيا، وأن الاتجاه إلى السوق السياحي إلى مصر هو الخيار البديل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين الروس وانقاذ الشركات من الخسائر والإقلاس.