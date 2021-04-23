شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة شاركت في أعمال البناء.. افتتاح مسجد العزيز الرحيم بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الهلال يحتضن الصليب».. شعور تاريخى تجسد في الإسكندرية اليوم الجمعة أثناء افتتاح مسجد العزيز الرحيم في منطقة المراغى شرق الإسكندرية، والذى تم بنائه بالجهود الذاتية وشاركت كنيسة السيدة مريم العذراء في أعمال البناء حيث تقع الكنيسة في مواجهة المسجد الجديد الذي افتتحه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف اليوم بعد انهائه بالجهود الذاتية.

في لفتة وطنية، دخل وكيل وزارة الأوقاف ومعه القس روفائيل حلمى راعى الكنيسة إلى داخل المسجد تمهيدا لافتتاحه رسمياً للصلاة فيه، حيث تعكس اللفتة مدى تلاحم الشعب السكندري وتجذر الوحدة الوطنية فيه، كما علقت الكنيسة عدد من اللافتات تهنئة المسلمين بافتتاح المسجد وقدوم شهر رمضان والترحيب بوكيل الوزارة.

وذكرت مديرية الأوقاف أن الكنيسة شاركت في أعمال بناء المسجد وتحملت جزء من التكلفة مما يعكس علاقة الود والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وأدى الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل» بمتابعة وإشراف عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية .

وقال الخطباء إن شواهد التاريخ في القديم والحديث تنبأنا بأن شهر رمضان هو شهر النصر والتمكين وشواهد ذلك كثيرة لا تخفى على أحد فإن جل معارك الإسلام المصيرية وقعت في هذا الشهر الفضيل بدأ ببدر التي أعز الله فيها أهل الإيمان وارغم فيها أنوف أهل الشرك والطغيان قال تعالى: { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } مرورا بالفتح العظيم ومعركة حطين التي كسر الله فيها شوكة الصليبيين وقوفاً بعين جالوت التي أنقذت العالم من التتار والمغول وانتصار أكتوبر المجيد الذي أعاد للأمة مجدها التليد.

بدوره ثمن الشيخ محمد خشبة جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)

الكنيسة شاركت فى أعمال البناء .. "الأوقاف" تفتتح مسجد العزيز الرحيم فى الاسكندرية: الهلال يحتضن الصليب (صور)