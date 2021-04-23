شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة الزقازيق سلسلة من الحملات المكبرة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات والاعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة من على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانضباط والتيسير على حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة الزقازيق، أسفرت الحملة عن رفع وإزالة الحواجز الحديدية والبلدورات واللوحات الإعلانية غير المرخصة بنطاق الحي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين، لإعادة الإنضباط للشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بشن حملة موسعة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية، أسفرت جهودها عن مصادرة ٨ شيشة من ملحق لملعب خماسي بمنطقه شرويدة، وتحرير ٣ محاضر لثلاث محال تجارية وكافتريات، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة، وتم التحفظ على ٤٣ حالة إشغال، متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات، كما تم تغريم ١٢ مواطنا مخالفا بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة، لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان بإزالة كافة الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشوارع الرئيسية والتي تتسبب في الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم إفتراشها بالطريق العام، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.