شكرا لقرائتكم خبر عن راعى«عذراء غبريال»: حضور أسبوع الآلام سيكون بالحجز المسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص رويس مرقص، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية، الوكيل البابوي السابق، أن الكنيسة تطبق الضوابط الصحية والإدارية الخاصة، بحضور صلوات وقداسات أسبوع الآلام والبصخة المقدسة بما يتناسب مع حجم الظروف الصحية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وأضاف القمص رويس، خلال عظته بالكنيسة:«ده اخر قداس في الصوم الكبير العام الجارى 2021 وكل سنة وانتوا طيبين، واليوم جمعة ختام الصوم، والحضور لأسبوع الآلام سيكون بالحجز المسبق وفق المتعارف عليه والمقرر سلفاً اتساقاً مع قرار الكنيسة في هذا الشأن للوقاية من فيروس كورونا، واللى حجز ميزعلش لو هيحضر قداس أو اتنين بس خلال اسبوع الآلام احسن من مفيش، متابعاً: العام الماضى كنا قاعدين في البيت وربنا اكرمنى هذا العام وهنصلى اسبوع الالام والبصخة المقدسة وعيد القيامة في الكنيسة يبقى لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية وضوابط الحجز المسبق لحضور القداسات«.

وقال :«محدش يزعل لو اسمه نزل في الكشف لحضور قداس واحد بس واللى حضر الجمعة الكبيرة ماشى واللى يحضر العيد ماشى وغيره يحضر البصخة المقدسة» اشكروا ربنا وبلاش طمع وكل واحد اسمه مش مكتوب في الحجز مش هيخش الكنيسة، متابعاً: اللى يحس انه عنده برد أو كحه أو صدره واجعه يريح في البيت وميجيش علشان ميعديش الناس لازم تحمي نفسك وتحمي اللى حواليك.

بدوره قال القمص بولا مكرم أحد كهنة الكنيسة، أننا نفعل المتاح وقدر المستطاع تزامنا مع ظروف الوباء، خاصة وأنه كلما زاد عدد المصلين كلما زاد الخطر، مشيراً إلى أن الكنيسة تعتذر لكل من لم يقم بحجز القداس بشكل مسبق حفاظاً على صحته وصحة الآخرين وهذا النظام يطبق على الجميع .

وأضاف:«كل واحد يختار يوم ويحجزه واللى جاء في نصيبه أي يوم يرضى بيه اذا كنت عايز تحافظ على روحانيات هذا الاسبوع، لكن لو هتدخل بالعافية يبقى كلام مش كويس لانك هتدخل في مشاكل مع الكشافة والكشافة تستدعى الكاهن وبالتالى تحرجوا الآباء الكهنة ليه.. ارجوكم خلوا في ثقافة الاتفاقيات سائدة بيننا خاصة في ظل الظروف الحالية المصاحبة لوباء كورونا.

وتابع:«المشكلة في الزحام على التناول مما يجعل في خطورة على الصحة بسبب الفيروس وبعدين نحمد ربنا ان فيه اسبوع آلام وبصخة وعيد قيامة السنة دى بخلاف السنة اللى فاتت».