شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة ببني سويف: العاشر من رمضان أهم أيام العزة والشرف في تاريخنا الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز، أن أهم أيام النصر والعزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من شهر رمضان (1393هـ/1973م)، حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأن شعار الجندي المصري «الله أكبر الله أكبر» مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل» والتي أشار خلالها إمام المسجد إلى أن المولى عز وجل قد اختص الشهر الكريم بالعديد من الفضائل، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين.

ولفت إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروب فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض، مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى انتصار العاشر من رمضان.