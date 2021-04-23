شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لتعقيم وتطهير الشوارع في الحامول لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قاد جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة موسعة بشوارع المدينة اليوم الجمعة، لتطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والتنبيه على المواطنين باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أيضا أيسر عبدالرحيم نائب رئيس المدينة، أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والمصالح الحكومية والأماكن العامة والمستشفي المركزي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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