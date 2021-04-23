شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: توريد وتركيب تانك نيتروجين ضمن مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم توريد تانك نيتروجين سعة 6000 لتر لتوفير النيتروجين اللازم لحفظ القصيبات المستخدمة في التحسين الوراثي للسلالات المصرية من الماشية بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية لزيادة، إنتاجيتها وسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، وذلك بعد أن تمت زيادة عدد الوحدات البيطرية التي تجري عمليات التلقيح الاصطناعي إلى 113 وحدة وتزويدها بتانكات نيتروجين سعة 25 لترا وتانكات لحفظ القصيبات المستخدمة في التلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات وأجهزة ومستلزمات التلقيح الاصطناعي، وذلك استكمالاً لمنظومة التلقيح الاصطناعي وزيادة الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية خلال شهر مارس الماضي قامت بإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 911 رأس ماشية، وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و709 رؤوس ماشية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.