شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تحذر من إقامة الاعتكاف وموائد الطعام بالمساجد (تعرف على العقوبات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية أوقاف المنيا، عمال ومقيمي الشعائر بالمساجد، والأئمة والوعاظ، من إقامة الاعتكاف أو موائد الطعام بالمساجد، أو ملحقاتها، مؤكدين على إنهاء خدمة العاملين المخالفين لتلك التعليمات.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه سيتم إنهاء خدمة أي مقصر أو مخالف، كما أن الوزارة والمديرية ستتخذ إجراء رادعا تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على التعليمات، باعتبار هذا الخروج هو خروج عن النظام العام، وتعمد لتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقد أصدرت وزارة الأوقاف بيانا أكدت خلاله أن من يقوم بذلك آثم شرعا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب الردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.