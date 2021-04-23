شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا بإدارة الجمرك التعليمية بالاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالعاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليمية في الاسكندرية، فتح باب التسجيل للعاملين في الإدارة والمدارس الواقعة في نطاقها للحصول على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال «التمساح»، إن الادارة مستعدة وتفتح ابوابها لتسجيل من يرغب في الحصول على اللقاح وذلك حرصاً من إدارة الجمرك التعليمية على تشجيع وتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلن حصول 70 ألف مواطن على الجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بدء التطعيم للمواطنين وحتى الان في الاسكندرية.

وأوضح «السقعان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى «تمنيع»- تحصين الفرد لرفع النظام المناعى له حتى لا يصاب بالفيروس مستقبلاً -، آلاف المواطنين ضد الفيروس بالمستشفيات الجامعية والبحثية، على مستوى المحافظة، فيما يتم استكمال تطعيم الأطقم الطبية والتمريضية في مستشفيات عزل وفرز وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم رفع عدد المراكز الخاصة بتلقى طلبات المواطنين وتطعيم باللقاح المضاد لكورونا في الاسكندرية إلى حوالى 70 مركزا جرى تجهيزها بشكل طبي ممتاز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث روعى الكثافات السكانية في جميع أنحاء المحافظة أثناء افتتاح مراكز جديدة للتطعيم.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين حيث يجرى تجريعهم بالانتقال إلى منازلهم من خلال خدمة النقل بسيارات الاسعافات التابعة لمركز الاسعاف المتمركز في مستشفي الرمد لخدمات مراكز اللقاح.

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