شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 10010 طن قمح لصوامع وشون القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن صوامع وشون وهناجر المحافظة استقبلت حتى الآن 10010 طنا، وأن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد محصول القمح.

وأضاف، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه في حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

و أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، أنه تم الانتهاء من حصاد 5700 فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة، والتى تتخطى الـ51632 فدان قمح.