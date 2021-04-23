شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشدد على نقل الباعة الجائلين من شوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم الجمعة، عددا من شوارع غرب العاصمة، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موجهاً برفع الإشغالات وتوسعة الطرق، كما وجه بسرعة تجهيز الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، والمعرض الدائم، ورفع كفاءته لنقل الباعة مجاناً دون مقابل خاصة الباعة المنتشرين في الشوارع بسوق الخميس، للحد من إعاقتهم للمارة بغرب المدينة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتخصيص الهناجر للباعة ليكون لكل نشاط من الأنشطة هناجر مخصصة لها، ليتم تحديد باكيات لباعة الملابس وأخرى لباعة الخضروات والفاكهة، وثالثة لباعة الأسماك وغيرهم من الانشطة التجارية،مع الصيانة الدائمة لها، وتشجيع الباعة لإقامة مشروعات بها مجاناً.

وعلى جانب آخر تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال نظافة باكيات المعرض الدائم، وصيانة الإنارة به، وتجهيزه للباعة الجائلين لمزاولة أنشطة المشروعات الخاصة بهم.

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