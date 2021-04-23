شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 11 محضر إشغال طريق بالباجور وغلق سنتر للدروس الخصوصية بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (11) محضر إشغال طريق، وفي ذات السياق قام قسم الإشغالات بحي غرب شبين الكوم بحملة مكبرة تم خلالها رفع جميع الإشغالات بداية من كوبري عمر أفندي وحتى نهاية الشارع (المزلقان).

وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قام رئيس حي غرب شبين الكوم بغلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من التجمعات.

هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.