القوى العاملة توفر 20 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة مفتاح التوصيل لأجهزة الحاسب الآلى المحدودة بجدة براتب 4000 ريال، و8 ساعات عمل، وإجازة أسبوعية .

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بجدة فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود لبيب مع شركة "مفتاح" للتواصل لأجهزة الحاسب الآلى المحدودة بجدة لتوفير 20 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له إقامة، وعنوان الشركة مدينة جدة - حى الحمراء - شارع إبراهيم أدهم، واتس اب 0544505598.