شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات فى إطار الدمج المجتمعى لهم، باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع، فى إطار العمل على الدمج المجتمعى للمتعافين.

وتم تنظيم الحفل للإفطار الجماعى لمتعافى الخط الساخن للصندوق بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع .

كما تم تنظيم دورى رياضى للمتعافين داخل المركز، وشارك الدكتور أحمد الكتامىِ مدير البرامج العلاجية بالصندوق المتعافين الإفطار واللعب، وذلك فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث يهدف الدورى الرياضى إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، وتنس الطاولة وبلياردو بمشاركة متعافى الخط الساخن "16023"من محافظة بورسعيد .

وشهدت ورش التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة ببورسعيد أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافون فى تصميم فوانيس رمضان داخل ورش التدريب بأشكال وأحجام مختلفة متميزة.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الهدف من تنظيم حفل الإفطار للمتعافين، وكذلك تنظيم الدورى الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقاً للمعايير الدولية، كما يقوم الصندوق بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أول مركز متخصص فى تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة، شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"80 "سريرا، ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى، كما يضم المركز "صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية"

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كانت قد زارت مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة، مؤكدة بأن اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة التعاطى والإدمان كأحد القضايا التى تمثل خطراً يهدد شبابنا، يلقى على عاتقنا بمزيد من المسئوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهى المواجهة التى نحرص أن تكون مستندة على البحث العلمى الرصين.