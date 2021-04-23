شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحكومة الأسبوعى.. 8 قرارات و7 اجتماعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 أبريل حتى 23 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس ‏مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة‎.‎

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بمنح التزام تصميم ‏وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة ‏المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار ‏بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة، لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلًا من الأراضى المخصصة بأنشطة الاستصلاح ‏والاستزراع‎.‎

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على تحويل مبلغ 14 مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة ‏إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسى لمشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ‏والقائم على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حكومتى مصر وألمانيا، حول التعاون الفنى بين البلدين، والتى ‏ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج، وكذلك الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة ‏فى أعمال ترميم مسجد المحلى برشيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المبانى التاريخية وإضفاء ‏طابع حضارى عليها، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض ‏منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12/4/2021، بعدد 21 موضوعًا‎.‎

كما شملت استعراض الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، ‏والتى بلغ عددها 140 قرارًا، بهدف المتابعة الدورية لإتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ‏بالإضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع رقم 45 المنعقد بتاريخ 13/4/2021 للجنة العليا للتعويضات، ‏والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة ‏من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون ‏رقم 84 لسنة 2017، وكذلك قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من إبريل عام 2021، إجازة رسمية ‏مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع ‏الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك ‏بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 من إبريل 2021‏‎.‎

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه ‏ترأس اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس ‏الجمهورية بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وذلك بحضور ‏وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية ‏لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة ‏الخدمات الطبية للقوات المسلحة‎.‎

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع بمقر وزارة الطيران المدنى لاستعراض ‏ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها، وذلك بحضور وزيرى الطيران المدنى، والإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد ‏من القضايا والملفات المهمة مثل زيارة ليبيا، ووضع الاقتصاد الوطنى، وآخر مستجدات "كورونا"، فضلًا عن ‏اجتماع لاستعراض الجهود التى تتم للمساهمة فى إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ وذلك ‏بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ونائب وزير التخطيط لشئون ‏التخطيط.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير خدمات النقل البحرى ‏على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية، حيث أكد أن زيادة الصادرات مرتبطة بتطوير ‏خدمات النقل البحرى، وذلك بحضور وزيرى النقل، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديرى ‏للحاصلات الزراعية، والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومساعد وزير قطاع الأعمال، ومساعد ‏وزير النقل للمتابعة وتطور الأداء، والمستشار الاقتصادى لاتحاد الغرف التجارية، بجانب اجتماع مع عدد ‏من المستثمرين فى قطاع السياحة، حيث أكد أن الحكومة مستمرة فى مساندة القطاع السياحى حتى تنجلى ‏أزمة كورونا وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس ‏هيئة التنمية السياحية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية. كما عقد اجتماعًا مع محافظ الجيزة ‏لاستعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظة مثل مقترح تطوير منطقة نزلة السمان، ‏وموقف تطوير محور المنصورية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أعمال التوسعة والتطوير ‏والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والتى تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال ‏نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، وكذا متابعة التقدم فى تنفيذ الإجراءات التى تقوم بها ‏الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع ‏الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

‏ كما تلقى تقريرًا من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية ‏من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ‏والتعامل الفورى معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجارى 2021، بالإضافة إلى زيارة إلى العاصمة ‏الليبية طرابلس لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك على رأس وفد يضم 11 وزيرًا، ورئيس الهيئة العامة ‏للاستثمار، وعددًا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة ‏الوطنية الليبية، وعدد من المسئولين الليبيين‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضًا، عقد السيد رئيس مجلس الوزراء جلسة المباحثات المصرية الليبية، حيث أشار إلى ‏أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التى تخطط حكومة الوحدة ‏الوطنية لتنفيذها فى كل بقاع ليبيا، واتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا ‏المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار ‏المسئولين فى البلدين، إلى جانب عقد مؤتمر صحفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأكد على دعم مصر لكافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق التنمية، وحرصها على ‏نقل الخبرات التى اكتسبتها الأيادى المصرية على مدار السنوات الست الماضية فى كافة مجالات التنمية ‏للأشقاء فى ليبيا، كما شهد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز ‏التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة مثل النقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء، ‏وكذلك شهد مراسم التوقيع، عن بعد، لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ‏‏(فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى فى مصر، ‏وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، والسفير المصرى فى الصين، والسفير الصينى بالقاهرة، ومساعد وزيرة ‏الصحة‎.‎

كما أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين ‏لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن، حيث تقدم بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن ‏نفسه، بأصدق التمنيات للرئيس السيسى بهذه المناسبة، التى ستظل دائمًا وأبدًا فخرًا يذكرنا بنصر أكتوبر – ‏العاشر من رمضان المجيد، الذى قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، بجانب إرسال ‏برقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، حيث عبر ‏عن أخلص التهانى القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط ‏وضباط صف وجنود، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التى ‏تشهدها البلاد.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل ‏ملف التحول الرقمى، والموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، وكذلك لقاء مع سفير ‏الصين بالقاهرة، بحضور وزيرة الصحة والسكان، حيث أثنى على توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك فى ‏مصر، وطلب سرعة تلقى دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، فضلًا ‏عن عقد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس البنك، وعدد من مسئولى ‏البنك، وحضر المقابلة وزيرة التعاون الدولى، حيث أكد أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك ‏الأوروبى، وأن التمويل المقدم من البنك أسهم فى إنجاز مشروعات تنموية متميزة على مدار السنوات ‏الماضية.