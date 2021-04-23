شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة أسعار البنزين.. جرد حكومي لمحطات الوقود بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، جرد المخزون من البنزين 80، و92، و95، داخل 159 محطة وقود، داخل المحافظة من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، بهدف المحاسبة على السعر الجديد للوقود، بزيادة 25 قرشا للتر من البنزين بجميع أنواعه .

وأضاف «يوسف» تلقينا القرار منذ الساعات الأولي من صباح الخميس، وقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال تشكيل لجان لحصر المخزون منذ بداية تطبيق الأسعار الجديدة. مؤكدا عدم زيادة أي أسعار للمازوت، والسولار، والبوتاجاز.

فيما قال الحاج حامد الرئيس، رئيس الاتحاد العام لحماية المستهلك بالمحافظة، زيادة الأسعار غير مؤثرة، لكونها لا تتجاوز 25 قرشا للتر، و5 جنيها للصفيحة زنة 20 لتر. محذرا من استغلال السائقين للزيادة المحدودة جدا، بزيادة تعريفة النقل .