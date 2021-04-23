شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الغردقة بعد اتصال السيسي وبوتين بشأن عودة الطيران الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - المئات من مرشدي السياحة باللغة الروسية بمدينة الغردقة هم أكثر فئة سعادة بالاتصال الذي تم بين الرئيسين السيسي وبوتين لاستئناف رحلات الطيران بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ بعد توقف أكثر ٥ سنوات.

وخلال هذه السنوات أصبح معظم المرشدين بدون عمل أو مصدر دخل لهم منذ قرار السلطات الروسية تعليق رحلات الطيران إلى مصر بداية شهر نوفمبر 2015 حيث مرت هذه الفترة على هؤلاء المرشدين في إجازات مفتوحة من العمل بالشركات السياحية التي كانوا يعملون بها دون أن تقدم لهم هذه الشركات أي دعم مادي وقضوا هذه السنوات دون دخل.

محمود صابر عضو مجلس المرشدين السياحيين بالغردقة أكد أن النقابة لا توجد بها أي ميزانية مالية لصرف إعانات للأعضاء خلال الأزمات وفقد العمل، وأن المرشدين للغة الروسية أكثر من ٥٠٠ مرشد تم تسريحهم من أعمالهم وفقد دخلهم المالي وتغيرت حياتهم، وبينهم من ترك السياحة بشكل عام واتجه للعمل في وظائف أخرى بعيدا عن مؤهله.

وأضاف صابر أن المرشدين السياحيين للغة الروسية من الفئات الأكثر تضررا من أزمة السياحة الروسية بعد توقف رحلات التفويج السياحي للأقصر والقاهرة والذي كان يشارك فيه الآلاف من السائحين الروس.

وأوضح صابر أن قرار استئناف السياحة الروسية للبحر الأحمر وشرم الشيخ يعتبر طوق نجاة للمئات من المرشدين باللغة الروسية للعودة لأعمالهم مرة أخرى

يذكر أن المرشدين السياحيين باللغة الروسية بالبحر الأحمر هم الأكثر عددا من بين باقي المرشدين.