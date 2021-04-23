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بودكاست المصري: «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» في «حكايات منسية»

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محمد الهواري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «حكايات منسية»، أصل مثل «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت»، وأصوله التاريخية.

البرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويتناول قصص الأمثال الشهيرة، وسردها بشكل مشوق، يقوم على توثيقها تاريخيًا واجتماعيًا. ويذاع الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان.

للاستماع من .

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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