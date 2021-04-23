شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الدورية لضبط المتعديين على الأراضى الزراعية ،وفرض سيادة القانون على المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بإزالة حالتي بناء مخالف على أرض زراعية، منها حالة تعدي بالوحدة المحلية بالصوة على مساحة 100متر، والحالة الأخرى بعزبة حنا التابعة لمدينة أبوحماد مساحة 50 مترز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز و، رئيسة الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، أسفرت الحملة عن إزالة في المهد لسور واعمدة بالطوب الأحمر بدون ترخيص على مساحة ١٢ سهم، لبناء قاعة تصوير خارجية وتم تطبيق القانون على المخالفين.