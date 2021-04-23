شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : توريد 2493 طن قمح إلي الصوامع والشون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 2493 طنًا من محصول القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 حتى صباح الأربعاء إلى الصوامع والشون في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى انتظام عملية توريد القمح ولا توجد معوقات في عملية التوريد.

وأكد محافظ البحيرة أننه تم حصاد 53 ألف فدان منزرعة بالقمح في مدن ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة في نطاق المحافظة، والتى تقدر بنحو 476 ألفًا و391 فدانًا.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الشون والصوامع في المحافظة المعدة لتسليم القمح هذا العام بلغت 29 صومعة وشونة، منها 5 صوامع وعدد 24 شونة.

وشدد «آمنة» على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء أعمال الفرز والإستلام وكذلك تحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لجنة الاستلام تتكون من ممثلين عن مديرية التموين ومديرية الزراعة والبنك الزراعي المصري والصوامع وشركات المطاحن وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان جودة القمح المورد وانتظام التوريد بشكل منتظم وحل أي مشكلات تطرأ أثناء عملية التوريد.

وأكد «آمنة» على ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال التوريد ومدي جاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين بشكل يومي، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

وأوضح «المحافظ» أنه تم تحديد سعر القمح بدرجة نظافة 22،5 بـقيمة 705 جنية مصرى، والقمح درجة نقاوة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى، والقمح بدرجة نقاوة 23,5 بقيمة 725جنية مصرى، وذلك لجميع أصناف القمح المنتجة محلياً.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وأن تكون الأقماح خالية من الإصابة بالحشرات أو وجود الرمل والزلط، وكذلك مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه الموردين خلال عمليات التوريد .

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد مع الإلتزام بسرعة صرف كافة مستحقاتهم، وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وتجاوز المستهدف توريده هذا العام.

توريد القمح في البحيرة - صورة أرشيفية

توريد القمح بالبحيرة - صورة أرشيفية