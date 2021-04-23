شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع اسعار البترول .. ماذا تعرف عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة البترول في بيان لها صباح اليوم إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات الدعم.

ولكن ما هي لجنة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية، وتم إعلان تفاصيل تشكيلها عام 2019.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة، حيث إنها تجتمع كل ثلاث اشهر.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في 20199 قرار رئيس الوزاء أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتبورلية، تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وحدد قرار رئيبس الورزاء حينها اختصاصات اللجنة، وهي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

صباح اليوم، قالت وزارة البترول أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت وزارة البترول إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس 2021 وهما أهم «مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى».

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت «في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا».