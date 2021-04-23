شكرا لقرائتكم خبر عن محطات الوقود تعلن الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين بالاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من محطات الوقود بمدن الأقصر، صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء بعد الزيادة المعلنة فى أسعار الوقود نتيجة عدم إقبال السيارات على محطات البنزين بسبب الصيام وإجازة الجمعة، وقام العمال بالمحطات بوضع الأسعار الجديدة للتعامل معها مع أصحاب السيارات الملاكي والأجرة بحيث يكون سعر بنزين 80 بقيمة 6.50 جنيها، وبنزين 92 بسعر 7.75 جنيها .

فيما قامت لجان من تموين الاقصر بالمرور على محطات الوقود وقياس المناسيب الموجودة فى تنكات كل محطة وتسجيلها بالدفاتر لمنع التلاعب بالحصص المستلمة لكل محطة، بجانب تواجد مفتش تموين بكل محطة لرصد الأجواءواتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى محطة تتلاعب فى حصص البنزين الخاصة بها .

وتابعت اللجان المارة على محطات الوقود تعليق الأسعار الجديدة فى اماكن واضحة للمترددين لتموين سياراتهم.