شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 43 شيشية من مقاهي وكافيهات خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا،فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بضبط ٣ كافتريات مخالفة يقوم أصحابها بتقديم الشيشة لروادها بقري تل القاضي، واكراش وبجوار موقف صافور، وتمكنت الحملة من مصادرة ١٠ شيشة وعدة كراسي وتربيزات تسببت في إشغال الطريق العام.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة بشارع النصر لفك الإختناقات المرورية وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تم فتح شارع عودة بجوار موقف صافور ورفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون ببضائعهم في الشارع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منياالقمح، بشن حملة لرفع الإشغالات شملت شارعي سعد زغلول ووجية أباظة، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية للمدينة، كما توجهت الحملة إلى الوحدات المحلية بملامس والجُديدة لمتابعة إلتزام المحال التجارية بتوقيتات الغلق، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الكافتريات يقوم أصحابها بتقديم الشيشة للمترددين، وتم التحفظ على ٣٣ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها اليومية على المقاهي والمحال التجارية، لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.