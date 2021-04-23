شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التأمين على السفينة الجانحة تقدم التماسًا لمصر للإفراج عن «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة التأمين على سفينة الحاويات التايوانية العملاقة إيفر جيفن المعروفة بالسفينة الجانحة في قناة السويس إنها قدمت التماسا إلى الحكومة المصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة بعد تعويمها وإصلاحها.

وأضاف نادي الحماية والتعويض البريطاني وهي شركة التأمين على السفينة إيفر جيفن، أن جلسة نظر القضية في مصر ستعقد في 4 مايو المقبل.

وأكدت شركة التأمين على سفينة الحاويات التايوانية العملاقة إيفر جيفن أنه لا داعي لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة.

وذكرت شركة التأمين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية.

وكانت الشركة التايوانية المشغلة لسفينة الشحن «إيفر جيفن» التي أوقفت حركة الملاحة بقناة السويس، لمدة 6 أيام، الشهر الماضي، أعلنت أنها غير مسؤولة عن أي أضرار مالية نجمت عن الواقعة.

كما أكدت شركة «إيفر جيفن مارين» أنها ليست مسؤولة عن التأخير في نقل أي شحنة بسبب الحادث.

وقال رئيسها إريك هسيه إن الاتفاقيات المبرمة مع العملاء لا تضمن وقت وصول الشحنات، في أول إفادة صحفية بعد الحادث، وفقا لـ«بلومبيرج».

تأثرت عشرات السفن التي استخدمتها شركة «إيفرجرين»، بما في ذلك «إيفر جيفن»، بالحادث وجرى تحويل 3 سفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح، وفقا لهسيه.

وقال هسيه في إفادة صحفية في تايبيه اليوم الخميس: «تعرضنا للمخاطر من حادثة إيفر جيفن منخفض للغاية- حتى لو كانت هناك أضرار، فسيتم تغطيتها بالتأمين. لكن الشركة بلا مسؤولية عن تأخير البضائع».

وتأتي التصريحات وسط توقعات بمطالبات قانونية من جميع الأطراف، حيث يمكن لمالكي البضائع على متن السفينة «إيفر جيفن» والسفن الأخرى المطالبة بتعويض عن التأخير من شركات التأمين الخاصة بهم.

ويمكن لشركات التأمين على هذه البضائع بدورها رفع دعاوى ضد مالكي «إيفر جيفن»، الذين سيتطلعون بعد ذلك إلى شركات التأمين الخاصة بهم من أجل الحماية.

من جانبها، نقلت صحيفة «نيكي» اليابانية عن رئيس الشركة، قوله إن «إيفر جيفن» غير مسؤولة عن أي أضرار مالية ناجمة عن الحادث، وألقى بمسؤولية التعويضات على الشركة اليابانية المالكة للسفينة «شوي كيسن».

وقال هسيه إن الحادث وقع أثناء النقل وخلال هذه الظروف يتحمل مالك السفينة المسؤولية تعاقديا، مضيفا: «شركتنا مسؤولة فقط عن الشحنة نفسها، وهي مغطاة من قبل شركة التأمين».