شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 117 محضرا لرفع الإشغالات وتغريم 17 شخصا لعدم ارتداء الكمامات بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء نادر وصفي مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

استهدفت الحملة، حي وسط متضمنة شارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي، وتم إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملة، ومنها «التند» المخالفة وغيرها من مخالفات الباعة الجائلين، أسفرت الحملة عن تحرير ٣٧ محضر إشغال، ٨ متجول، ٩ نظافة، ٦ مخالفات قرار حظر، مخالفة، ١٧ تصالح كمامات، ٥٤ إزالات إدارية.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، والنقيب محمد فريد، ومسئولي حي وسط، والمتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، وحملة المدينة، والمعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر.