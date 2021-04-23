شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بالسياحة يربحبون باستئناف رحلات الطيران الروسي إلى الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب عدد من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر بقرار استئناف رحلات الطيران من الجانب الروسي «تشارتر» مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر قريبًا.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، أن الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر مستعدة لعودة السياحية الروسية بعمالة مدربة جيدا في العمل السياحي وبفنادق على أعلى مستوى لاستقبال السياحة الروسية وإجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورو وتطعيم العاملين باللقاح.

وأكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن تصريحات استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيحدث رواجا سياحيا ورفعا للاشغالات بالفنادق لأن سوق السياحة الروسية من الأسواق المهمة، والتي أثرت السياحة الترفيهية، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية سينعش القطاع السياحي.

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في 2015، بعد حادث سقوط طائرة الركاب «ايرباص-321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية «9268» من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.