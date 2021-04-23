شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إعدام 45 طن أرز مستوردة تم رفضها معمليا بالمدفن الصحي ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع لجنة مشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام ٤٥ طن أرز مستورد من الخارج، لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير ببلبيس، وذلك بعد سحب العينات اللازمة لها وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وظهور النتائج المعملية برفضها.

وتم نقل هذه الكميات من خلال سيارات النقل الثقيل وإعدامها بالمدفن الصحي ببلبيس، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة علي المنتجات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.