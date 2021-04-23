الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنًا مع ‏رفض قانون التعليم الجديد.‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكترونى ‏لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنًا مع رفض قانون التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية ‏والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكترونى لامتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة، مُشددةً على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان ‏بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التى تستهدف تضليلهم، مع ‏ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.‏

وفى سياق متصل، تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجارى، حيث تختبر الوزارة ‏جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات ‏التجريبية عنصرًا هامًا بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أى مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر ‏الذى يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية فى شهر يوليو المقبل دون أى مشكلات.‏