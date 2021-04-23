شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: سعر أسطوانة البوتاجاز ثابت عند 65 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار أسطوانة بالبوتاجاز بالأسواق عند 65 جنيه للأسطوانة، دون أن تتأثر بقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، نظرًا لأن الحكومة مازالت تدعم أسعار البوتاجاز بنسبة تصل إلى 50% من سعرها، وبلغت فاتورة دعم البوتاجاز 18 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020، بحسب تصريحات سابقة.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية- المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي- للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/يونيه2021.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس الجمعة إلى 6,50 جنيه للتر البنزين 80 و7,75 جنيه للتر البنزين 92 و8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.