شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال فرع العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية فرع العاشر من رمضان بمرحلة رياض الأطفال"FS 1" للعام الدراسى 2021/2022، إلكترونياً.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى بيان له، أنه يتم طباعة نموذج التقديم وملء كافة البيانات بخط واضح وطباعتها وتسليمها أثناء المقابلة الشخصية للطفل، والتى سوف يتم تحديدها من خلال المدرسة.

وأشار إلى أن الوزارة حددت عدة شروط للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال، منها، ألا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى أول أكتوبر من العام الدراسى 2021 / 2022 .

ـ أن يكون الطالب سليما من أى إعاقات نفسية أو ذهنية.

ـ فى حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري.

ـ أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة ويتم إبلاغ ولى الأمر بموعد الإختبارات والمقابلة عن طريق البريد الإلكتروني.

ـ فى حال اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة يتم عمل مقابلة لولى الأمر للتقييم وفى حالة عدم الالتزام بالموعد يعتبر رفضاً للالتحاق بالمدارس.

ـ يتم قبول الطلبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

ـ فى حالة تساوى درجة اختبارات القبول يكون السن شرطاً تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سناً.

ـ يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات اللازمة.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن المستندات المطلوبة للتقديم كالآتي:

عدد 12 صورة شخصية حديثة للطفل، أصل شهادة الميلاد للطفل كمبيوتر، أصل أو صورة معتمدة طبق الأصل من المؤهل الدراسى للأب أو الأم ما لم يكن مثبتا ببطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر مع تقديم الأصل للإطلاع عليها عند التقدم ، يتم طباعة النموذج المعد للتقديم الإلكترونى بعد استكمال كافة البيانات به وإرفاقه مع الأوراق السابقة ووضع جميع المستندات فى دوسيه بلاستيك موضح عليه بيانات الطفل (الاسم & الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد) ويتم تسليم المستندات المطلوبة عند إجراء الإختبارات.

يذكر أن المدارس الرسمية الدولية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتدرس المنهج البريطانى IGCSE) , ) حيث تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة التى تتميز بإحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الإجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، التى تطبق لأول مرة فى بيئة محلية وبجودة عالية ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعدد من مؤسسات التعليم الدولية.