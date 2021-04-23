وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال وزير الداخلية، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية نحيي دائماً بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا البواسل الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل رفعة هذا الوطن وتحرير ثراه الطاهر من دنس أي احتلال أو عدوان .. فإننا نحتفل في الوقت ذاته ببطولات رجال قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب وتطهير سيناء من فلوله ورموز التطرف.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه للمولى عز وجل بصادق الدعاء بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سـيادتكم المعطاءة وأن تظل القوات المسـلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

وأضاف وزير الداخلية، تأتى ذكرى الخامس والعشرين من إبريل في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة.. الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض سيناء تلك الأرض التي تعطرت بخطى الأنبياء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة ".

جاء بها : يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وريادة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً في نمو وازدهار ، لتعلو رايتنا دائماً خفاقة .