"حشيش بمليون جنيه".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديريات الأمن من رصد نشاط مروجي المواد المخدرة وضبطهم خلال عدة حملات أمنية في الإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية – محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر وزنت501,7 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس بحوزة أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً .

وأثمرت الجهود عن ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين ، لهما معلومات جنائية، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسمي شرطة محرم بك – ثان العامرية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770,000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة الحقيق.