شكرا لقرائتكم خبر عن مصر خارج قائمة الملاحظات السلبية بالعمل الدولية بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 16 أبريل إلى 23 أبريل الجاري- منها منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية وأظهرت أن مصر خارج هذه القائمة، وإطلاق تجريبي للبوابة المعلوماتية المكانية في أول يوليو المقبل، وتعيين 6775 ألفا في 6 محافظات، وتحذير وزارة القوي العاملة من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، فضلاً عن تحصيل 9.6 مليون جنيه مستحقات مصريين بـ 3 دول عربية.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض «القائمة السوداء»، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وقال الوزير: إن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء إنعقاد الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

كما أعلن سعفان إطلاق تجريبي للبوابة المعلوماتية المكانية في أول يوليو المقبل، كاشفا عن أن البوابة سوف تتيح مؤشرات وبيانات تساعد في اتخاذ القرار والتوجيه الملائم، وذلك من خلال تغذيتها بكافة البيانات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضح الوزير أن البوابة ستتيح مؤشرات عن بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال خرائط جغرافية تتيح تفاصيل لمراكز التدريب المهني الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة على مستوى 27 محافظة، فضلاً عن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بديوان عام الوزارة، منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور كبار مسئولى الوزارة، لبحث إطلاق البوابة الرقمية المعلوماتية المكانية للخدمات التي تقدمها الوزارة «GIS» بالتعاون بين الجانبين .

ووجه وزير القوى العاملة قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة الانتهاء من العمل تباعا لرقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية أخرى لتراخيص عمل الأجانب وغيرها، والتعامل معها بشكل مختلف ونظرة جديدة.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير اسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الإطار وجه الوزير، رؤساء الإدارات المركزية بعمل خطة عمل للفترة المقبلة تحدد فيها تكليفات وأسماء المكلفين بها، وفق فترة زمنية محددة، وذلك لمحاسبة المكلفين عن الأعمال التي توكل لكل منهم وفق الخطة الموضوعة .

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 6 آلاف و775 شاباً في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الاقصر، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والجيزة، والبحيرة، وقنا، بلغت 643 ألفاً و893 جنيه، والتفتيش على 1937 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 4621 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4621 عاملا.

كما قام المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» بتكريم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بإهدائه درع المبادرة تقديرا لدوره الفعال والملحوظ في دعم المبادرة وأنشطتها في مختلف المحافظات

ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل مبادرة «هنجملها»، مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى في مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين،، مشيراً إلى أن مبادرة «هنجملها» تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات .

وامتد الحصاد ليشمل تحذر وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

وفي هذا الإطار نفت الوزارة ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي بصرف 500 جنيه كمعاش دائما للعمالة غير المنتظمة .

وأعلن الوزير نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركتي أسمنت أسيوط، وشركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقيتى عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 550 عامل بالشركتين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الاتفاقيتين نصتا على صرف مزايا للعاملين بالشركة، تمثلت في توزيع ما يعادل أجر شهرين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2024 على العاملين، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركتان للعام السابق على التوزيع .

وأناب سعفان، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تسليم 873 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، منها 611 وثيقة لصغار الصيادين، و262 عاملا غير منتظمة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء.

وقال الوزير: إن حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية تحملت تكلفة هذه الوثيقة، وذلك بحضور محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.

وامتد الحصاد ليشمل متابعة وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة المهن المختلفة من ٢٥ أبريل الجاري وحتى ٢٤ يونيو القادم للشباب من الجنسين الذكور والإناث .

وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، ودور وزارة القوى العاملة في تنفيذها على أرض الواقع من خلال مبادرة «التدريب من أجل التشغيل» والتي أطلقها وزير القوى العاملة، التقى ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع وستكس للملابس الجاهزه، والذي تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبي منذ عام ١٩٨٤، وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، تم الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وأعلن الوزير أن مديريات القوي العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادى الجديد، لـ ٣ شركات تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية للفتيات بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ومنها مركز موط بالداخلة، ومركز الفرافرة، ومركز التدريب المهني بالخارجة، ومكتب عمل باريس على مهن التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية، وصنع السجاد والكليم.

ونظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي 31 ندوة توعوية تحت شعار: «لا للمخدرات» .

أقيمت الندوة الختامية بمركز التدريب المهني بسوهاج، وشاركت فيها جميع الإدارات ومكاتب العمل، بهدف إلقاء الضوء على ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة، وذلك بحضور الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، والعميد أحمد المشنب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والدكتور أكرم الصاوى مدير مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، وحمدي النادي نائب رئيس فرع المجلس القومي للسكان، والشيخ اسماعيل من علماء الأوقاف بسوهاج، والقمص دانيال أيوب ممثلا عن الكنيسة .

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصر، وبلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا، أي ما يوازى 18 ألفاً و330 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات العامل «حسن.ص.ع.» والذى كان يعمل لدى إحدى شركات الإنشاءات، وغادر قطر إلى مصر.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 2 مليون ريال و277 ألف و739 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها.

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب نجح في الحصول على جزء من مستحقات المواطن «صلاح ع.ط.ح»، والذى كان يعمل بمهنة مهندس مدنى لدى مؤسسة عامة للمقاولات، ونظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة تم رفع دعوى قضائية وتم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات، وعند تأخر التنفيذ تم مخاطبة الخارجية لمساعدة المواطن في تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة .

كما أعلن الوزير، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول عامل مصري على مستحقاته البالغة 11 ألفا و920 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 51 ألف جنيه مصري تقريبا .

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في الحصول على المستحقات المالية للمواطن «حسن.م.ح» المتأخرة لدى شركة دلما للمشاريع الهندسية والتي تبلغ 11920 درهما، وبما يعادل 51015 جنيها مصريا، حيث غادر المواطن أرض الإمارات منذ 2017 لظروف خاصة .

وقام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا بتحصيل 4000 يورو، أي ما يوازي 75 ألفًا و560 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها عاملين مصريين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير 75 فرصة عمل داخلية.

وأخيرا أكد الوزير، على تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للمواطن المصري اميل إسحاق مهنى جرس المعتدى عليه بالكويت، لافتا إلى أن جميع حقوقه محفوظة، قائلا: إن دولة الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشدداً على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصرى بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكله، مشيرا إلى أن كرامة المصرى من كرامة الوطن .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة المواطن المصري اميل مهني لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.

كما استطاع المكتب تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري محمد كامل جعفر ويعمل بإحدى المدارس الكويتية حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.