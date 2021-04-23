شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية» تضع خطة لمواجهة «التعفن الزهرى» في أشجار الموالح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الاسكندرية، عدة توصيات للمزارعين تتضمن الطريقة العلمية الصحيحة لاستخدام الاسمدة الازوتية وخاصة اليوريا والنترات، والطريقة الأفضل لتسميد المحاصيل للحصول على أعلى إنتاجية.

وقال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، أن التوصيات الإرشادية تشمل منع خلط اليوريا مع النترات لانه يؤدي إلى تكون أكاسيد نتراتية يفقد من خلالها الآزوت ولا يحدث له امتصاص على سطح الطين، وبالتالى يضيع السماد ويصبح بدون فائده، ومنع نثر السماد الآزوتى قبل الرى بمدة طويلة لأنه يسبب تبخر للآزوت ولا يستفيد منه النبات وإنما يفضل نثر السماد الآزوتى قبل الرى مباشرة أو يتم وضعه في سمادة مع مياه الرى.

وأضاف «صالح»، أنه في حالة زراعة الأرز يمنع اضافة نترات النشادر وذلك لتحول النترات إلى نيتريت في الظروف اللاهوائية تحت الماء ويسبب تسمم للجذور، وأن زيادة النيتروجين على حساب الفوسفور والبوتاسيوم يؤدي إلى عدم العقد والاثمار، وكذا زيادة الفوسفور عن اللازم يؤدي إلى مسك الحديد والزنك وظهور أعراض النقص لهما، مشيراً إلى أن زيادة البوتاسيوم عن اللازم أيضاً يؤدي إلى مسك المغنيسيوم والكالسيوم وظهور أعراض النقص لهما، وعند رش البوتاسيوم يجب ان يكون في صورة سترات أو اسيتات لسهولة الامتصاص .

وأشار إلى أن اضافة اليوريا وقت التزهير تسرع من تساقط الازهار، وأن رش عنصر النحاس بتركيز عالى اثناء التزهير يسبب تساقط الازهار، مؤكدا أن عدم التسميد بالكالسيوم يسبب تساقط الأزهار والإصابة بمرض العفن الزهرى (رأس المسمار) في أشجار الموالح.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بمحصول القمح وبحضور كل من مهندسا الاداره رأفت محمد على رئيس قسم الإرشاد الزراعى ببرج العرب ومحمد عبدالستار مهندس إرشاد بالإدارة أجرت المديرية يوم حصاد لأحد الحقول الإرشادية بزمام برج العرب وتقدير الإنتاجية وكانت التقديرات مشرفه.

وبدأت مديرية الزراعة موسم حصاد للعام 2021 بحصاد 2000 فدان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المزروعة هذا العام حوالي 74 ألف و702 فدان.

"زراعة الاسكندرية" توصى بعدم خلط أسمدة اليوريا مع النيترات ومواجهة "التعفن الزهرى" فى أشجار الموالح (صور)

"زراعة الاسكندرية" توصى بعدم خلط أسمدة اليوريا مع النيترات ومواجهة "التعفن الزهرى" فى أشجار الموالح (صور)

"زراعة الاسكندرية" توصى بعدم خلط أسمدة اليوريا مع النيترات ومواجهة "التعفن الزهرى" فى أشجار الموالح (صور)