شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 70 ألف مواطن بلقاح «كورونا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أن نحو 70 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بدء التطعيم للمواطنين وحتى الان في الاسكندرية.

وأوضح «السقعان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى «تمنيع»- تحصين الفرد لرفع النظام المناعى له حتى لا يصاب بالفيروس مستقبلاً -، آلاف المواطنين ضد الفيروس بالمستشفيات الجامعية والبحثية، على مستوى المحافظة، فيما يتم استكمال تطعيم الأطقم الطبية والتمريضية في مستشفيات عزل وفرز وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم رفع عدد المراكز الخاصة بتلقى طلبات المواطنين وتطعيم باللقاح المضاد لكورونا في الاسكندرية إلى حوالى 70 مركزا جرى تجهيزها بشكل طبي ممتاز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث روعى الكثافات السكانية في جميع أنحاء المحافظة أثناء افتتاح مراكز جديدة للتطعيم.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين حيث يجرى تجريعهم بالانتقال إلى منازلهم من خلال خدمة النقل بسيارات الاسعافات التابعة لمركز الاسعاف المتمركز في مستشفي الرمد لخدمات مراكز اللقاح.

وقال «السقعان»، أن المراكز الجديدة، تتضمن مستشفيات ووحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين، داعيا المواطنين الراغبين في تلقى التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الانترنت وهو https://egcovac.mohp.gov.eg.

وعن الوضع الوبائى للاسكندرية قال وكيل أول الوزارة أن الاسكندرية تأتى في المرتبة الـ26 على مستوى المحافظات في الاصابة بفيروس كورونا نظرا لانخفاض المعدلات.

وقال «السقعان»، أن استقرار الوضع الوبائى وانخفاض الإصابات يأتي نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدور الإعلامي لمحافظة الاسكندرية، حرصاً من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على رفع الوعي، وكذلك التزام المواطن السكندري باتباع الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تفعيل غرف إدارة أزمة كورونا بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة وربطها بغرف طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية ليتم تسكين أي حالة ايجابية فور ثبوت ايجابيتها والتنسيق لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كإجراء القسطرة القلبية الطارئة والولادة وجراحات العظام وغيرها من الخدمات الطارئة، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة باختلاف هيئاتها.

ودعا وكيل وزارة الصحة، مواطني الاسكندرية من ذوي الأمراض المزمنة والأورام للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الاصابة بفيروس كورونا باعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما انه اثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

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