شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة الأسعار الجديدة .. حملات مفاجئة على 150 محطة بنزين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أنه تم تسيير حملات مفاجئة على جميع محطات بيع الوقود والبالغ عددها حوالي 150 محطة، من خلال ادارة التجارة الداخلية بالمديرية والإدارات الرقابة التموينية بمختلف الإدارات التموينية الفرعية للمرور على المحطات وتشديد الرقابة والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة الخاصة بلجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى.

وأوضح «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الزيادة الخاصة بأسعار الوقود تخص بنزين 95 و92 فقط وليس السولار والكيروسين (الجاز) والمازوت واسطوانات البوتاجاز مشيرا إلى أن الاسعار ثابته وبالتالي لن يكون لها تأثير على الاستهلاكات الخاصة بالمواطنين والمستخدمة في الأغراض الصناعية التي تستخدم المازوت مثل مصانع الطوب وغيرها، موضحاً أن الأسعار الجديدة لن تؤثر على تعريفة الركوب بالنسبة للمواطنين لانها لم تقترب من السولار وكذا المازوت والجاز.

وشدد على تسيير الحملات منذ الصباح لمتابعة التسعيرة الجديدة من قبل اللجنة المختصة بالتسعير للمواد البترولية .

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع أبريل/ يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وقرر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا.

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

ويعمل بهذا القرار بحسب الوقائع المصرية بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021.

وتم تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك كالاتى :

بنزين ٩٥ سعر اللتر ٨٧٥ قرش

بنزين ٩٢ سعر اللتر ٧٧٥ قرش

بنزين ٨٠ سعر اللتر ٦٥٠ قرش

يستمر ثبات العمل باسعار السولار والكيروسين والمازوت كما هو:

"تموين الاسكندرية": حملات مفاجئة على 150 محطة وقود لتشديد الرقابة والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين (قائمة بالأسعار)

"تموين الاسكندرية": حملات مفاجئة على 150 محطة وقود لتشديد الرقابة والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين (قائمة بالأسعار)

"تموين الاسكندرية": حملات مفاجئة على 150 محطة وقود لتشديد الرقابة والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين (قائمة بالأسعار)