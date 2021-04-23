شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «ري القليوبية»: تبطين 48 كيلو متر في ترع القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية، الانتهاء من تبطين وتأهيل 48 كيلو متر من الترع بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وقال في بيان صحفى لمديرية الري، إن الخطة الموضوعه تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بمثابة مشروع استثمارى في شبكات الترع والمجارى المائية.

وأضاف وكيل وزارة الري، أن المشروع يهدف إلى توفير المياه من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائي، كما أن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه، وضمان وصول المياه إلى نهايات المجرى المائي مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.

ومن فوائد المشروع أيضا أنه يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائي من التعديات لخلق طرق للمنتفيعن والمزارعين لاستخدامها، وأيضا تحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات، وأيضا وجود شكل جمالى للمجرى المائي.