شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 122 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 372 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1179 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 754 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 103 آلاف جنيه لـ 18 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و19 ألفاً و 380 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 203 منشآت "دورى نهارى" وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وعمل ندوتين، وبحث 6 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 56 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية و9شكوى عمالية، وإحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتان، وتبقت 4 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات على التفصيل والخياطة، ودورة أخرى على مهنة كهرباء التوصيلات ل 7 متدربين، بالوحدة المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة "حياة كريمة"، كما تم تخريج 16 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة و20 متدرباً من الذكور للتدريب على مهنة التبريد والتكييف، بالإضافة إلى بدء دورة تدريبية لـ 16 متدربة على مهنة التفصيل بالمركز .