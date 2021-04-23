شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون وعدد من زعماء العالم يشاركون فى جنازة رئيس تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الاستعدادات لمراسم جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى التي تقام اليوم الجمعة ، بمشاركة وحضور عدد من زعماء وقادة العالم.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في مراسم الجنازة، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

يذكر أن الجيش التشادي قد قال إنّ الرئيس قد قُتل على خط الجبهة في معارك ضدّ متمرّدين، في العاصمة نجامينا.