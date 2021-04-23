شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بابوي بمراجعة أسماء المصلين قبل أسبوع الآلام ..واستبعاد المشتبه إصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

يأتي التوجيه البابوي تزامناً مع بدء أسبوع الآلام غداً السبت (سبت لعازر)، والذي يستمر حتى صبيحة عيد القيامة المجيدة الأحد المقبل.

وذكرت الكنيسة أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين، مستطردة: «إن أمانتنا في هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد في تجمعات في الكنيسة أو في أي مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله».

وشددت الكنيسة: أرجو أن تعظنا في هذه الظروف كلمات معلمنا يعقوب الرسول:«مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ بَيْنَكُمْ، فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْحَسَنِ فِي وَدَاعَةِ الْحِكْمَةِ.» (يع ٣: ١٣).