شكرا لقرائتكم خبر عن « مياه أسيوط » تدعم برنامجها الوقائي بـ25 شنطة طوارئ بقيمة 360 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن شراء (25) شنطة طوارئ متعددة الأغراض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 360 ألف جنيه كإجراء وقائي حال حدوث تسريب بغاز الكلور، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

وقال «عبدالغفار» في بيان، الجمعة، إنه تم تدعيم جميع العاملين بمجال الكلور بمهمات الوقاية الشخصية، وكذلك توفير أجهزة التنفس، وتأهيل مسئولي السلامة والصحة المهنية، وفني التشغيل بجميع محطات مياه الشرب حول التعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية إدارة الطوارئ والأزمات حرصا على سلامتهم أثناء نقل وتداول الكلور.

وأشار إلى أن مكونات الشنطة تتميز بسهولة تركيب القطع وسرعة استخدامها لمواجهة أي تسريبات محتملة تنتج عن الأسطوانة المضغوطة بغاز الكلور، حيث إن مكونات الشنطة تدعم الأسطوانات ذات الساعات المختلفة سعة 65 كجم وسعة 1 طن.