شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. سعر الذهب فى مصر وعالميًا اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود سعر الذهب في مصر استقرارا نسبيا في بداية التعاملات، اليوم الجمعة ، 23 أبريل 2021، بعدما حقق انخفاضا طفيفا مساء الخميس ولكنه مازال مرتفعًا عن أسعار الاسبوع الماضى، وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا فى العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.13% في التعاملات الصباحية خلال الدورة الأسيوية، بينما استقرت التعاملات الفورية للذهب بالقرب من أسعار مساء أمس الخميس بعدما حقق ارتفاعا بمقدار 25 دولارًا خلال تعاملات الأربعاء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الجمعة 787.75 جنيه ، وكانت فى نهاية التعاملات مساء الخميس 787.63 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية تعاملات صباح الجمعة، 1,783.88 $ ، وكانت فى نهاية التعاملات مساء الخميس، 1،783.38 $ .



«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021.

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية التعاملات أمس الخميس 22 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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