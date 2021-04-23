شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح مسجد باسمه في العريش .. من هو الشهيد محمد سمير شراب ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، مسجد الشهيد محمد سمير شراب بمدينة العريش، وذلك بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء واحتفال المحافظة بعيدها القومي.

ويعد الشهيد محمد سمير شراب، أحد أبناء مدينة العريش، وخلال سيره بسيارته في شارع القاهرة بمدينة العريش يوم الخامس من مارس عام 2017، استوقفه ثلاثة ملثمون يستقلون سيارة ملاكي، وأطلقوا النار عليه، وقاموا بسرقة سيارته والفرار من المكان بسرعة.

وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته وافقت اللجنة العليا للتسميات بشمال سيناء في اجتماعها المنعقد في ديوان عام المحافظة بالعريش، برئاسة اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء آنذاك، وحضور أعضاء اللجنة، على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة العريش الثانوية الصناعية بنين، بعد تقدم أسرته بطلب إلى اللجنة.

وقامت أسرته ببناء مسجد في منطقة البحر بتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه بالجهود الذاتية، صدقة جارية على روح الشهيد، حيث سيقوم المحافظ ومساعد وزير الأوقاف بافتتاحه وأداء صلاة الجمعة به.

الشهيد محمد سمير شراب

الشهيد محمد سمير شراب

قبر الشهيد محمد سمير شراب