شكرا لقرائتكم خبر عن الإفطار على مرتين.. صيدلة حلوان تقدم نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة إيمان رأفت - كلية الصيدلة بجامعة حلوان ، مجموعة من النصائح حول تناول الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد الكلية، والدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقدم اليوم الكلية مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة.

تتضمن هذه النصائح :

1-أن يكون الإفطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

2- الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

3- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، والعناصر الغذائية المتكاملة.

4- يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

5- تناول الفواكه الطازجة والمجففة بين الإفطار والسحور.

6- شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

7- يراعى فى وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.