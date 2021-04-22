شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 24 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، حالتين إيجابيتين و24 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 381 حالة، بجانب تسجيل 24 حالة شفاء لترتفع إلى 2240 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 142 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 13 تحت الحجز بالمستشفيات و173حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.