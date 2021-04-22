شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي : حديث الرسول حول جند مصر صحيح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن حديث جند مصر صحيح والواقع يؤيد ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، إن المشككين في خيرية الجيش المصري والأحاديث يرددون كلامًا باطلًا من الناحية العلمية والواقعية، وأنا أدعو المشاهدين أن ينفضوا عن أنفسهم كل هذه الأكاذيب التي ليس لها أساس من الصحة.

وأكد مفتي الجمهورية أن الجيش المصري العظيم انحاز لإرادة شعبه في جميع التغيرات السياسية، وهذا الانحياز لم يعجب البعض فأخذ يشكك في وطنية الجيش المصري الذي يقف بجانب الشعب على مدار التاريخ.

وأثنى المفتي على تمسك بعض الجنود بالصيام في ميادين الحرب رغبة منهم بالفوز بهذا الثواب العظيم، برغم الرخصة التي تسمح لهم بالفطر عند وجود المشقة.