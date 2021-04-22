شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى بالدولة، على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وإنشاء كيانات صناعية جديدة، وطالب بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة التسويق والمبيعات، وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أمس، لاستعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم النشاط الاقتصادى والمبادرات القومية المختلفة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على قانون تنمية المشروعات الجديد رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذى يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلى في الصناعة.

كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذى يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى، وخضوعها إلى نظام ضريبى مبسط بنظام الضريبة القطعية.

وأوضح «راضى» أن الاجتماع تناول عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إلكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة «كورونا». وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس اطلع أيضًا على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها رئيس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزارى رفيع المستوى.