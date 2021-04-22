شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البروفة الأولى لامتحانات الثانوية.. و«التعليم»: المشاكل تراجعت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الامتحانات التجريبية للثانوية العامة «البروفة الأولى لشهر أبريل»، بهدف اختبار قوة الشبكات وتحديث منظومة التابلت والتأكيد على الوصول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية بأكثر من وسيلة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أن اليوم الأخير للامتحانات التجريبية التقنية لطلاب الثانوية العامة مر بشكل جيد، وأن المشكلات التقنية قَلَّت بشكل ملحوظ، وتم تسجيل ورصد جميع ملاحظات الطلاب حول آلية الدخول على منصة الامتحان.

وأعلن الوزير الدكتور طارق شوقى أن اليوم الثالث للامتحان التجريبى الأول للثانوية العامة اختص أيضًا طلاب المدارس الحكومية التى بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وأضاف «شوقى»، فى تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، ونرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها».

وأضاف: «منعًا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الأمور والطلاب، فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانويان سوف تُعقد- كما أعلنّا منذ شهر ونصف الشهر- فى الأسبوع القادم فى أيام 26 و27 و28 أبريل».

وشهدت المحافظات مشاركة كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية، تراوحت بين 87 و94%، أمس.

وأعلن مديرو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أن الامتحانات جرت وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتبعت المدارس الإجراءات المشددة أثناء دخول الطلاب المدارس، من حيث قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات دون خلعها فى اللجان لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة، التى تم انطلاقها الأحد الماضى.